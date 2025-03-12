Çorum Amatör futbolunda son yılların en sönük en sessiz ve en sade kupa töreni geçtiğimiz hafta içinde U 18 Liginde yapılmış.

Yapılmış diyorum çünki törenden kimsenin haberi olmamış.

Sahada emek veren futbolcuların bu emeklerine saygı olarak bu haberi bu kadar geçde olsa yayınlamamız gerekiyordu. Hemde ligin ilk yarısında şampiyonluğu garantileyen bir takımın başarısını okurlarımıza ve futbol camiasına duyurmak gerekiyordu.

Amatör futbolda kategorilerde kupa törenleri son yıllarda oldukça renkli görüntülere sahne oluyordu. Ses düzenleri katılımın yüksek olması müzik eşliğinde yapılan bu kupa törenlerinin ardından Mimar Sinanspor U 18 takımının kupa töreni hiç olmadı.

Kupa töreninin olduğu gün ASKF Başkanı Ferhat Arıcı il dışında olduğu için kupayı Mimar Sinan sahasına göndererek ASKF Başkan Yardımcısı aynı zamanda Mimar Sinanspor Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdere’yi arayarak kupa törenine katılmasını istiyor.

Oda zaten katılacağı kulübünün şampiyonluk kupasını Kulüp Başkanı Alper Zahir ile birlikte veriyor.

Mimar Sinanspor U 18 takım futbolcuları şampiyonluk kupasının sevincini sönük olarakta olsa kendilerince kutluyorlar.