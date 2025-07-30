Trendyol 1.Lig'de yeni sezonun iki iddialı ekibi Düzce'de hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geliyor.

Yaptıkları transferlerle gündem olan Arca Çorum FK ve İstanbul ekibi Esenler Erokspor bugün saat 18:00'da Bolu Von Resort Hotel’in sahasında kozlarını paylaşacak.

Oynadığı 3 hazırlık maçından da galibiyet alamayan kırmızı siyahlılarda bu maçta Teknik Direktör Tahsin Tam'ın ideala yakın bir ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

Yeni transferler Pedrinho ve Samudio'nun performansı da merak ediliyor.