CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, dün Now Haber'de pazarcılarla ilgili bir açıklama yaparak, domatesini çöpe döken esnafı savunmuş; "Küçük pazarcı esnafına ceza kesemezsiniz" şeklinde konuşmuştu

Vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine Tahtasız sosyal medya hesabından bir açıklama daha yayınladı.

'Hangi sektörden olursa olsun, hangi işi yapıyorsa yapsın içimizdeki “çürük elmaları” temizlememiz lazım.' diyen Tahtasız;

"Nasıl ki bir tane çürük domates tüm kasadaki domatesleri çürütür diyerek sadece o domatesi kasadan çıkarıyorsak, bir kişinin yaptığı hatanın da tüm sektöre maledilmesi doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Fiyatların yüksekliğinden dolayı marketlerde “olgunlaşmış ürün” diye çürük meyve ve sebzelerin satıldığı bir dönemden geçildiğini belirten Tahtasız, gıdadan, meyve sebzeye kadar tüm ürünleri yerinde ve zamanında denetlenmesi gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi;

"Yüksek fiyatlar nedeniyle geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımızın akşam pazarlarına gittiğini, kimisinin çürük meyve ve sebzeleri topladığına üzülerek şahit oluyoruz. Vatandaşın yüksek fiyattan çekinip geri dönmemesi için pazar etiketlerine yarım kilo fiyatlarının yazıldığını hepimiz biliyoruz. Daha 15 gün önceki ziyaretimde pazar yerlerinde zengin için ayrı emekli için ayrı tezgahların oluşturulduğuna şahit oldum. Herkes aynı kalitede uygun fiyatlı ürün tüketemiyorsa bunun sorumlusu kimdir?

Müşteri çekebilmek için ürünlere yarım kilo fiyat etiketi takmasını yasaklayan zihniyet hayat pahalılığın asıl sorumlusudur.

Yurtdışına gönderilip bozuk olduğu için, kansorejen madde içerdiği için geri gönderilen ve halkımıza yedirilen ürünlerin sorumluları hesap vermiş midir?

Çürük çürüktür, kötü kötüdür. Bu konuda tavrımız nettir. Ancak Nasreddin Hoca fıkrasında olduğu gibi “Hırsızın hiç mi suçu yoktur?”

Ekonomiyi bu hale getirenler, fiyatların bu denli yükselmesine yol açanlar, denetim görevini yerine getirmeyenler hiç mi suçlu değildir?

Emekliyi, işçiyi, memuru, çiftçiyi açlığa mahkum eden bu hükümettir!

Kim yaparsa yapsın vatandaşımızın kandırılmasına göz yummamız mümkün değildir.

Yapılması gereken gıdadan, meyve sebzeye kadar tüm ürünleri yerinde ve zamanında denetlemektir. Hata yapılmasına, vatandaşa ayıplı mal satılmasına müsaade etmemektir.

Vatanını en çok seven görevini iyi yapandır anlayışı doğrultusunda Belediye Başkanı da esnafımız da üzerine düşeni yapmakla mükelleftir.

Çorum Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim Aşgın, belediyeye ve kendine düşen görevi layıkıyla yapmış mıdır?

Şehre girişten itibaren pazarlarda satılacak meyve ve sebzelerin denetimi belediye tarafından hangi sıklıkla gerçekleştirilmiştir?

Belediye zabıtaları tüm pazarlarda fiyat ve ürün denetimlerini ne sıklıkla yapmış ve hileli ürünlere karşı şimdiye kadar hangi yaptırımları uygulamıştır?

ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİ?

Şimdiye kadar kaç pazarcı esnafına uyarıda bulunulmuş ve kaç kişiye ne kadar tutarda ceza kesilmiştir?

Pazarcı esnafının yağmurda, karda, soğukta satış yapmaması, yağmur suyu veya sıcak alan ürünlerin bozulmaması için tüm pazar yerlerinin üzeri kapatılmış mıdır?

Belediye başkanı üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmiş midir?

Akşam pazarından çöpten sebze ve meyve alıp evine götürmek zorunda bırakılan halkımız için ne yapılmıştır?

Çorum pazarları son 6 yıldır denetimsiz midir? Halkımız son 6 yıldır çürük meyve-sebze mi yemektedir?

Pazar yerlerinin ve pazarcının denetlenmesi, pazarın temizliği ve disiplini tamamen Belediyenin yetkisi altındadır.

Şehri emin sıfatıyla kenti yöneten Belediye Başkanı sanki tüm pazarcı esnafı çürük mal satıyor gibi bir algı oluşturarak pazarcıyla halkı karşı karşıya getirmemelidir.

Bizim önceliğimiz halkın sağlığıdır. Bizim yerimiz işini layıkıyla yapan dürüst esnafın yanıdır.

Biz halkı kandıran esnafın korumuyoruz. Görevini 6 yıldır layıkıyla yapmayan belediye başkanını ve halkı hayat pahalılığı altında ezen iktidarı sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz."