Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası, simit fiyatlarını belirlemede bakanlık onayı alınmasına ilişkin kararı yargıya taşıyor. Oda Başkanı Savaş Delibaş, bakanlığın kararının tarife komisyonunu işlevselleştirdiğini kaydetti.

Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası, simit fiyatı belirlenirken bakanlık onayı alınması kararının iptal edilmesini Danıştay'a taşıyacak.

NTV'nin aktardığına göre, Ticaret Bakanlığı'nın ekmek fiyatlarının belirlenmesinde olduğu gibi simit fiyatlarının tespitinde de görüş vermesine karar verilmişti.

Oda Başkanı Savaş Delibaş, "Simitçilere yapılmış haksız bir uygulama. Kanun genelge ile yok edilemez. Karar, tarife komisyonunu işlevsizleştiriyor" dedi.