Çorum Belediyespor’un güreş antrenörü Sinan Mumcu’ya ilk milli görev.

Güreş Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, U 10, U 11, U 12, U 13 kategorilerinde yapılan Türkiye Şampiyonasında ilk iki sırayı alan güreşcilerin katılacağı milli takım kampı bölümler halinde 1-20 Temmuz tarihleri arasında Ankara Elmadağ Milli Takım Kamp Eğitim Merkezinde yapılacak.

Çorum adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinden yetişen ve ulusal uluslararası bir çok başarıya imza atan Sinan Mumcu üç yıldır Çorum Belediyespor güreş takımı antrenörü olarak görev yapıyor. Sinan Mumcu bu kampta ilk kez milli takım antrenörü olarak görev yapacak.