BALIKESİR, Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde kamp yapan Elif Kumal, gece saatlerinde kendi aracıyla bölgeden ayrıldı. Elif Kumal'dan bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Kontrol noktalarından geçiş yapmamış

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Elif Kumal'ın kullandığı aracın Erdek veya Bandırma yönündeki kontrol noktalarından geçiş yapmadığını belirledi. Dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi iyi bilen off-road ekipleri de destek veriyor.

Sırra kadem bastı

Ormanlık alan ve gölet çevresini tarayan ekiplerin, şu ana kadar Elif Kumal'a ya da 16 ATB 289 plakalı Toyota marka arazi aracının izine rastlayamadı. Arama çalışmalarının bugün farklı bir boyuta taşınacağı, Kapıdağ’da bulunan gölette dalgıçlar tarafından su altı araması yapılacağı öğrenildi.

SEVGİLİSİ İLE KAVGA ETMİŞ...

33 yaşındaki Elif Kumal’ın kaybolmadan önce kampta tartışma yaşadığı belirtilen sevgilisi E.G. emniyet güçleri tarafından sorgulanıyor. 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisinin genç kızın ailesine 1 gün sonra ulaşması kuşku yarattı.

-Genç kızın sevgilisinin Elif'in ağabeyinin eşini pazar günü 11.00 civarında arayıp, "Elif'le kavga ettik haber alamıyorum" dediği ortaya çıktı.

-Jandarmanın yaptığı ilk tespitlerde sevgilisinin yüzünde kavga izleri bulundu.

-Kavganın kıskançlık sebebiyle olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, yetkililer vatandaşlardan herhangi bir bilgiye sahip olanların güvenlik birimlerine ulaşmasını istedi.