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Milli Savunma eski Bakan Yardımcısı, Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Çorum’da görev yapan yazılı ve görsel medya temsilcileri ile Anitta Otel’de biraraya geldi.

Sıradan rutin belediye başkanlığı yapmak için aday olmadığını belirten Dere, “Siyaset aklımda yoktu. Milletle konuştukça bir beklenti oluştu. Bakan yardımcılığı görevimden sonra şartlar beni böyle bir karar alamaya zorladı.” dedi

Bakan yardımcılığı görevinden sonra artık seçilmiş bir görevde güzel hizmetler yapmak için bu yola çıktığını anlatan Dere, Çorum’u büyükşehir ve sanayi şehri yapmak istediğini söyledi.

Çorum’un belediyecilikte farklı bir çehresi olacağını aktaran Dere; “Disiplinli bir çalışma ekibi kuracağız. Çorum’un bütçe ile ilgili bir sorunu yok. 2-3 milyar bütçesi var. 2 bin 500 personel ile 300 bin kişiye hizmet edeceğiz. Gerekirse borçlanma imkanını da kullanacağız. İlla denk bütçe yapacağız diye bir şey yok. Devraldığımız gibi bırakalım ama yapılması gereken projeleri de yapalım. İller Bankası’ndan kaynak mı alınması gerekiyor. Gidip alalım. Bize emanet edilen bütçeyi titiz bir çalışma ile verimli, etkin bir şekilde kullanacağız.” diye konuştu

ÇORUM SİYASETİ TÜRKİYE’DEN ÇOK FARKLI

Çorum siyaseti Türkiye’den biraz daha farklı olduğunu belirten Dere, Çorum’un birşeyler alabilmesi için birlikteliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak;

“Çorum siyaseti Türkiye’den biraz daha farklı. Herkes birbiri hakkında birşeyler söylüyor. Biraz huzur ortamının olması lazım. Eleştiri olacak ama nezaketsizlik olmayacak. Ankara’dan birşeyler almak istiyorsan muhalefet ve iktidarın birlik olması lazım. Ben bizim vekillerimize de söylüyorum; ‘Bir bakanlığa gidildiğinde yada TBMM'de bakanın nöbet gününde bakanla görüntü vermek bu değil.’ İlimizin valisi, iktidarı, muhalefeti hep birlikte gidip sorunları anlatmak lazım. Talepleri net, izah edilebilir şekilde anlatmak lazım. 7-8 tane bakanla çalıştım. Dolayısıyla devlette süreç nasıl işliyor az çok biliyorum. Derli toplu herşeyi tamamlanmış bir dosyayla gitmezseniz, dosya alınıyor bir kenara koyuluyor. Ama çözüm yollarıyla birlikte anlatırsanız bakandan sonra ilgili bürokratları sıkı takibe alırsanız o proje bakanın önüne 15 gün içinde konuluyor. O yüzden Çorum’da birlikteliği sağlamamız lazım. Herkes birbirinden arkasından birşeyler söylerse birşeyler yapılamaz.” ifadelerini kullandı.

ÇORUM SANAYİSİNİN SİLKELENMESİ LAZIM

En büyük hedeflerinden birinin de Çorum’u Türkiye’nin sanayi üssü haline getirmek olduğunu kaydeden Dere, Çorum sanayisinin silkelenmesi gerektiğini dile getirerek; “Sanayide bir yere gelmişiz orda durmuşuz. El ele verildiğinde Çorum’a hemen ikinci bir OSB kurulur.” dedi

Dere “Hatırlayın, Sungurlu OSB’de, 2022 Ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından savunma sanayii fabrikalarımızın temeli atıldı. Nasıl ki; Sungurlu OSB’de 1 yıl içerisinde 50’den fazla parsel tahsisi yapılmış ve fabrikaların temeli atılmışsa, hatta bugün bu fabrikalar seri üretim aşamasına gelmişse, inşallah Çorum’umuzda da ilgili kurumlarla koordinasyon halinde 2. ve 3. OSB’lerimizi kuracak Çorum’u büyük bir sanayi üssüne dönüştüreceğiz.” şeklinde sözlerini tamamladı.