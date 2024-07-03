Çorum'da Silmkent Toki Emekli Konutları’nda aydınlatma lambalaranının yanmaması bölgeyi karanlıkta bırakıyor. Aynı güzergahta alt yapı çalışması yapılan Silmkent yolunun da asfaltlanması bekleniyor.
Konuya ilişkin şikayetlerini dile getiren bölge sakinleri, TOKİ emekli konutlarında yanmayan sokak lambalarına yetkililerden bir çözüm gelmediğini ifade etti.
Çevre sakinleri, sokak boyunca dikilmiş aydınlatmaların neden yanmadığını merak ederken,muhatap kuruluşların vatanadı bilgilendirmesini istiyor. Vatandaşlar emekli konutlarının karanlık gecelerinin sona ereceği günü sabırsızlıkla bekliyor.
BİR TALEPTE BELEDİYE'YE
TOKİ sakinleri Çorum Belediyesi'nin Silmkent yolunda alt yapı çalışmalarını tamamladığı güzergahta asfalta başlamasını istiyor. Bölge halkı ulaşımda sorun yaşadıklarını vurguluyor.