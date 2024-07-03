Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi takımı Kuruluşlar Türkiye Şampiyonasında birinci oldu.

Kayseri’de yapılan Kuruluşlar arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadın takımı antrenör Mesut Kuşgöz ve sporcular Sedef Kuşgöz, Derya Bilgili ve Asu Ayça Şenyuva’dan luşan kadrosu ile grup maçlarında TGS İstanbul, Tusas Ankara ve Bursa Şehir Hastanesi takımlarını zorlanmadan 3-0 yenerek ana tabloya geçmeyi başardı.

Ana tabloda çeyrek final maçında BMC İzmir takımı ile nefes kesen bir maç sonunda rakibini 3-2 yenen Çorum kadın masa tenisi takımı yarı finalde Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımını 3-0 yenerek finale yükseldi. Final maçında THY İstanbul ile karşılaşan Çorum Gençlikspor takımı zorlu bir mücadele sonunda rakibini 3-2 yendi ve Türkiye Şampiyonluğunu kazandı,

Aynı şampiyonada Çorum Gençlikspor erkek takımı ise Mesut Kuşgöz, Muammer Kaya, Alif Afşin Gül, Bahattin Ahıska ve Uğurcan Dursun’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti. Grup maçlarında İl Sağlık Müdürlüğünü 3-1, Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünü ise 3-0 gruptan birinci olarak ana tabloya yükseldi. Ana tablo ilk maçında Ankara MTA’yı 3-0 yenen Çorum Gençlik ve Spor il Müdürlüğü takımı üçüncü tur maçında Bitlis Gençlikspor takımııda 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final maçında Adana Sunar Yatırım takımına zorlu bir mücadele sonunda 3-2 yenerek yarı final şansını kaybetti. Sunar Yatırım Adana takımı yarı finalde İzmir Gençlikspor’u finalde de Kocaeli KBS takımını 3-1 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.