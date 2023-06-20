Bayat Belediyesi, sokak hayvanları ile ilgili şikâyetlerin belediyeye değil, Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Birliği’ne yapılmasını istedi.

Bayat Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, sokak hayvanlarıyla ilgili yetkinin belediyede olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Belediye olarak sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen taleplere 7/24 hizmet verilmektedir. Veteriner hekimimiz kontrolünde oluşturduğumuz ekibimiz, sokak hayvanlarına yönelik besleme, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini takip etmektedir. 1 Aralık 2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kurulan Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Birliği, il genelindeki tüm sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları yürütmektedir.

Sayın Çorum Valimizin Başkanlığında oluşturulan birlik meclisi kurumsal yapısını oluşturmuş, sokak hayvanlarına yönelik önemli kararlar alınmaktadır. Birlik, sokak hayvanlarının rehabilitesi, bakımı, tedavileri, barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara başlamış olup, paydaşlarla sürekli istişare içinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Sokak hayvanlarıyla ilgili en önemli sorun düzensiz beslemedir. Hayvanseverler tarafından ilçemiz yol kenarlarına ve kaldırımlara bırakılan yiyecekler hem sokak hayvanlarının sürü halinde gezmesine hem de çevre kirliliğine yol açmaktadır. Besleme yapan vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmaları ve besleme yapılan alanların insan yoğunluğunun az bulunduğu yerleri tercih etmeleri ve belediye görevlilerimizle birlikte hareket etmeleri önem arz etmektedir.” (Haber Merkezi)