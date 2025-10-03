Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü olarak göreve başlayan Gürsel Gürbüz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Uzun yıllar ilimizde Yüzme antrenörü olarak görev yapan Gürsel Gürbüz daha sonra girdiği sınavlarda başarılı olarak Van’da başladığı Şube Müdürlüğü sonrasında Çorum’a yeniden döndü.

Nadir Solak beraberinde Ömer Faruk Yetim ve Fatih Köken ile birlikte Gürsel Gürbüz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyaret sırasında Nadir Solak, beş yıl Çorum’da yüzme antrenörü olarak görev yaptığı dönemden tanıdığı Gürsel Gürbüz’e yeni görevinde başarılar diledi.

Çorum’da yüzme antrenörü olarak görev yaptıktan sonra Şube Müdürü olarak dönmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Gürzel Gürbüz, Çorum Belediyesi ve diğer spor taban birlikleri ile birlikte Çorum’da sporu çok daha iyi noktaya getirmek için el ele vererek çalışacaklarını söyledi.

Ziyaretleri nedeni ile Nadir Solak ve ekibine teşekkür etti.