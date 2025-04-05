Cumhuriyet Halk Partisi Karadeniz Bölgesi İl Başkanları, Trabzon’da Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle açılan imza standına yapılan saldırıyı kınadı.

Aralarında CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın da bulunduğu Karadeniz Bölgesi İl Başkanları, yaptıkları ortak bir açıklama ile Trabzon’da yaşanan saldırının halkın iradesine ve demokrasiye yönelik bir provokasyon olduğunu belirtti.

İl Başkanları, hiç kimsenin halkın iradesine gölge düşüremeyeceğini vurgulayarak, omuz omuza, yürek yüreğe barış, kardeşlik ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirdi.

CHP İl Başkanlarının ortak açıklaması şu şekilde:

“Trabzon İl Başkanlığımız tarafından düzenlenmiş olan Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim imza standına yapılan alçakça saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz. Bu çirkin saldırı, yalnızca bir standa değil, halkın iradesine, birlik ve beraberliğimize yapılmış bir saldırıdır. Karadeniz İl Başkanları olarak, Trabzon İl Örgütümüzün yanındayız. Bugün, omuz omuza ve yürek yüreğe, tüm kışkırtmalara ve provokasyonlara karşı dimdik ayakta duracağız. Her türlü saldırıyı püskürtecek güce ve iradeye sahibiz. Hiçbir saldırı, bizleri inandığımız yoldan döndüremeyecek; birlik ve dayanışma ruhumuzu asla zayıflatamayacaktır.

Bu toprakların insanları, haksızlığa boyun eğmeyen, adaleti ve demokrasiyi savunan yürekli insanlardır. Hiç kimse halkın iradesine gölge düşüremez. Bizler, Trabzon İl Örgütümüzle birlikte her koşulda dayanışma içinde olacak, halkın sesi ve umudu olmaya devam edeceğiz. Karadeniz Bölgesi Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları olarak, barışın, kardeşliğin ve demokrasinin yılmaz savunucusu olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Provokasyonlara karşı ortak tepkimizi koyacağız. Kimse bizi teslim alamaz. Kimse de bizim sağduyumuzu sınamaya kalkmasın.”

Açıklamaya; Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak İl Başkanları imza attı.