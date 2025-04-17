Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyat geçirdi.

Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırıldı.

Doktorları tarafından Önder'in acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığını aktarıldı.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Saat 12.20'de, doktorlar tarafından yeni açıklama yapıldı.

Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, yaptığı açıklamada tansiyon probleminin olmadığı ifade ederken Önder'in tedavilere oldukça olumlu yanıt verdiğini de dile getirdi.

"CİDDİ BİR SÜREYE İHTİYACIMIZ VAR"

"Sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Hastamızın tansiyonu 110/60 civarında. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam etmekte. Ciddi bir süreye ihtiyacımız var." diye açıklamasına devam eden Çiftçi, "Benim öngörüm, 10-40 arasında uyutulabilir." dedi.

Enfeksiyonun en korktukları şey olduğunu da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Güçlü antibiyotik almakta. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor." diye konuştu.

Çiftçi, Önder'in sesleri duyup tepki verdiğini de dile getirdi.

"DURUMU BUGÜNE KADAR DAHA İYİ"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in durumu bugün düne göre iyi. Tedavimize iyi yanıt vermekte. Bu açıdan baktığımızda tedavilerimize oldukça iyi yanıt verdiğini düşünüyoruz. Ağrılı uyanana iyi bir yanıt veriyor. EGG takıldı, 24 saat takıldı. Hastamızın tansiyonu ortalama olarak 110 ve 60 civarında seyrediyor.

"YOĞUN BAKIM SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Uzun bir zaman alacak. Ciddi bir süreye ihtiyaç var. Tedavi süreçleri bu şekilde devam etmekte. Görüyoruz ki ciddi ve uzun bir zamana ihtiyacımız olacak. Enfeksiyondan korkuyoruz. Araya enfeksiyon girsin istemiyoruz. Kendisinin idrar çıkışı da iyi bir şekilde devam ediyor. Yoğun bakım süreci devam ediyor. Böbrek yetersizliği yok, idrar çıkışı gayet iyi. İnfeksiyonu açık olduğu sürece yoğun bakımda yatan hastanın hayati tehlikesi her zaman devam eder. Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu

EVİNDE RAHATSIZLANDI

Önder, İstanbul'daki konutunda bulunduğu sırada rahatsızlanmıştı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine, Önder dün gece ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

AMELİYATI 12 SAAT SÜRDÜ

Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, Sırrı Süreyya Önder'in ambulanstayken ve ameliyata alınırken iki kez kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini söylemişti.

İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, acilen ameliyata alınmıştı. Önceki gece 23.35'te başlayan ameliyat yaklaşık 12 saat sürmüştü.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Önder ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan ilk açıklamada, Önder'in kalp dolaşım destek cihazına bağlı olduğu ifade edilmişti.

10 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI

Hastanenin açıklamasında , Önder'e acil serviste 10 dakika süren kalp ve akciğer masajı yapıldığı anlatılarak, aort damarında yırtık tespiti yapıldığı ifade edildi.

"Takiben 23.05'te yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur." denilen açıklamada, "Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35'te operasyon başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

BY-PASS YAPILDI, AORT KAPAĞI DEĞİŞTİRİLDİ

Hastane açıklamasında, Önder'in kalbindeki sağ koroner damara by-pass işlemi yapıldığı, aort kapağının değiştirildiği ifade edildi.