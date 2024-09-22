Türkiye son birkaç gündür serin ve yağışlı havayla adeta sonbahar provası yaptı. Günlerdir bölge bölge yurdu etkisi altına alan yağış pazar günü de tüm yurtta görülecek. Dışarı çıkma planı yapanlar "Pazar günü havalar nasıl olacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Eylül hava durumu raporunda ülke genelinin çok parçalı ve bulutlu geçeceği öngörüldü.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

İç kesimler ve Güneydoğu Anadolu'da hissedilen sıcaklıkların 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ülke genelini parçalı ve çok bulutlu bir pazar günü yaşayacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Giresun, Trabzon​, Gümüşhane​, Bayburt ve Muş çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney, Erzurum'un batısında kuvvetli olması bekleniyor.

6 İLE SARI KODLU UYARI VERİLDİ

MGM tarafından 6 ilimiz için yağış sonrası yaşanabilecek su baskınları, heyelanlar ve taşkınlar gibi olumsuzluklara karşın sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu iller şöyle: Trabzon, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay.

3 GÜN SONRA YAZ HAVASI GERİ DÖNÜYOR

Yağışlı havaların 25 Eylül Çarşamba günü yurdu terk etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yeniden 30 derecelere yaklaşarak yazı hatırlatan günler geçirilecek. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisini hissettirmesiyle daha da sıcak günler yaşama ihtimali var.