Spor Toto Spor Kulübü 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.
Kulüp merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü.
Gündem maddeleri görüşüldükten sonra Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimine geçildi.
Seçimde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı hemşehrimiz Av. Fatih Maden Spor Toto Spor Kulübü Başkanlığına, işadamı hemşehrimiz Şeyda Önen ise Denetim Kurulu Başkanlığına seçildi.
Salih Karslıoğlu ise Denetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.
Editör: Mustafa Burak Yalçın