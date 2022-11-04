HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın yeni Teknik Direktörü Tahsin Tam dün basın toplantısına katıldı ve ardından da yeni takımı ile ilk antrenmana çıktı.

Kulüp Toplantı Odası’nda düzenlenen basın toplantısına Çorum FK Ceasu Abdulhamit Yıldız ve Sportif Direktör Muhammet Fettahoğlu ile Teknik Direktör Tahsin Tam katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kulüp Ceosu Abdulhamit Yıldız, alınan sonuçların ardından yaşanan ayrılık sonrasında yaptıkları araştırma sonunda Tahsin Tam ile anlaştıklarını belirterek bu anlaşmanın iki tarafada hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra konuşan Teknik Direktör Tahsin Tam ise Çorum FK gibi kurumsal yapıya, ekonomik olarak rahat ve çok iyi yönetilen büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

‘Şampiyonluk için tüm malzemeler hazır bize düşen çok çalışmak’

Çorum’a geldiğim için çok mutluyum. Buraya gelmeden önce kulübün yapısını, mali durumunu ve oyuncu profilinin bilincindeyim. Çorum FK’nın son yıllarda kurumsallık anlamında ciddi bir yükselişi var. O yüzden teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Yıllarca Süper Lig’de çalıştım. Son 3 yıldır da 2. Lig’de görev yapıyorum. Ligi ve Çorum FK’yı çok iyi biliyorum. Çok değerli bir kadroya sahibiz. Önemli olan birlikteliği ortaya çıkarıp takımımızı bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah yolun sonu da şampiyonluk olur. Şampiyonluk için kulübümüzde tüm malzeme hazır durumda. Bize düşen çok çalışmak ve bizi sevenleri mutlu etmek.

Tek eksiğimiz birliktelik, coşku ve bağlılık olarak görüyorum’

Çorum FK’yı gözlemlediğim kadarıyla çok kaliteli bir kadrosu var. Yaşayan sakatlıklar ve yenilen basit goller bazı sıkıntılara ve motivasyon kaybına sebep olmuş. Şuanki topladığı puanın daha fazlasını kazanacak kalitede bir takım. Önemli olan coşkuyu, birlikteliği ve bağlılığı ortaya koyabilmek. Biz de buna inanıyoruz. İnandığımız için de buradayız. Dünya çapında yıldız oyuncularla çalışmış bir teknik adamım. O psikolojiyi iyi yöneteceğimizden eminim. Tek eksikliğimiz birliktelik, coşku ve bağlılık olarak görüyorum. Bunu da ben ve ekibim inşallah başaracağız. Bunu yaparken de sadece teknik ekip olarak bizim çalışmamız olmuyor. Camia olarak kenetlenmemiz lazım. Basını, taraftarı da bunun içinde tutuyorum. Hep beraber bunu başarıp hedefe ulaşacağız.

‘’Hızlı ve direk geçiş hücumunu benimseyen bir teknik adamım’

Dünya futbolunda sistemler devamlı değişkenlik gösterir. Sistemden ziyade boş alanları değerlendirebilecek yetenekli oyuncuların oyun coşkusunu ortaya koymalı. Hızlı ve direk geçiş hücumunu seven ve benimseyen bir teknik adamım. Dominant derken oyunun yüzde yüzünü ön tarafta oynamak da bazen mantıklı olmayabiliyor. Rakibin zaaflarını ortaya çıkarabilmek adına bazen üzerinize çekmek gerekiyor. Stratejiyi iyi kurgulamalıyız. Kendi elimizdeki malzemeye göre de bir oyun disiplini içerisinde olmalıyız. Kısacası tempolu oyunu seven bir teknik adamım.Tempolu oyun içinde elimdeki malzemeyi de yeterli görüyorum. Oyuncularım maç içerisinde göstereceği coşku, psikoloji ve kazanma arzusu çok önemli. Oyuncularımızda ki bu coşkuyu da hep beraber ortaya çıkarmaya çalışacağız.

‘Transfer konusunda kadromuza bakacağız sonra karar vereceğiz’

Devre arası transferi çok enteresan bir dönem. Her oyuncuyu alabileceğiniz bir dönem değil. Öncelikle kendi oyuncularımı görüp onlardan maksimum verimi almaya çalışacağım. Oyuncularımın hepsi değerli oyuncular. Onlar da Çorum FK markasında değer katmak zorundalar. Transfer konusunda zamanla bakacağız karar vereceğiz. Çalıştığımız, beğendiğimiz oyuncular mutlaka var. Bize gelmek isteyen çok oyuncu da olacak. Ancak tercih eden biz olacağız. Eksiklik gördüğümüz an yönetimiz gereken müdahaleyi yapacaktır.

‘Bugüne kadar tertemiz geldim tertemiz gitmek isterim’

Hayatım boyunca böyle bir şey asla yapmadım. Bursaspor’dan istifa açıklamamı yaptıktan sonra Oğuzhan Başkan beni telefonla aradı. Ama ben Bursaspor’da görev yaptığım süre içerisinde hiçbir kulüple görüşmedim. Başka kulüplerden de görüşmek isteyen oldu ama görev sürem içerisinde buna müsaade etmedim. Tertemiz geldim bugüne kadar, tertemiz de gitmek istiyorum. Vicdanım bu konuda beni rahat bırakmaz zaten.

‘Önemli olan camianın heyecana ortak olması birlikteliğin sağlanması’

Bir kulüpte mali yapının sağlıklı işlemesi önemli işlerden bir tanesi. İyi kadro oluşturup mali yapı sıkıntıları ile uğraşan kulüplerin başarıyı yakalaması çok kolay olmuyor. Ligimizde de o tip takımlar var. İyi kadrosu var ancak mali yapıda sorunları var. Haliyle zaman zaman düşüşler yaşanıyor. Tabi mali yapının tek başına iyi olması da başarı için yeterli değil. Önemli olan o camianın o heyecana ortak olması birlikteliği sağlaması. Bunun için de kimseyi ayırmıyorum, taraftar, basın, yönetim, futbolcular herkes birlik içerisinde olması lazım. Bunu başaran ve mali açıdan da sorun yaşamayan kulüpler mutlaka başarılı olur.

‘Oğuzhan Başkan’ın enerjisi çok yüksekti ve bana güvenmesi beni mutlu etti’

Ben zaten Çorum FK’daki kadro yapısını biliyordum. Şampiyonluğa oynayan bir kadroya sahip olduğunun farkındaydım. Birçok teknik adam Çorum’da çalışmak ister. Teklif geldiğinde Başkan Oğuzhan Yalçın’ın enerjisi çok yüksekti. Çok heyecanlıydı. Bana çok inanıyordu. Bana güvenmesi beni çok mutlu etti.

‘İki sistemde oynayacağız’

4-2-3-1 ve 4-1-4-1 sistemini benimsiyorum. Ancak bazen de rakibine göre sistemle sahaya çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bu iki sistem birbirine akraba olan sistem. Benzer iki sistem. Kadromuzda bu sistem için gayet uygun. Çok ciddi sakatlıklar ve eksiklikler olmadığı zaman bu kadro içerisinden bu sisteme uygun oyuncu kalitemiz var.