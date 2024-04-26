Ahlatcı Çorum FK ligin son üç haftasına lig üçüncülüğü mücadelesini devam ettirerek giriyor. Kırmızı Siyahlı takım bu hedefe ulaşmak için saha içindeki fiziksel çalışmanın yanı sıra psikolojik olarakda yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Kırmızı Siyahlı kulübün psikolog Özlem Peker Çağlar ile yaptığı çalışmalar sezon boyu devam etti ve ligin son üç haftasına girilirken bu alanda da çalışma arttı. Futbolcular ile görüşme yapan psikolof Çağlar ardından da Teknik Direktör Serkan Özbalta ile bu görüşmelerin değerlendirmesini yaptı.

Ahlatcı Çorum FK ile çalışma yapan psikolog Özlem Peker Çağlar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Çorum Futbol Klubü Teknik Direktörü ; Serkan Özbalta ile son maçlar öncesi toplantı gerçekleştirdik . Şampiyonluk için mücadeleye son hızla devam ediyoru, Durmak yok yola devam’ mesajını yayınladı.