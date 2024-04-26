Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta Pazar günü oynanacak kritik Erzurum FK maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

'Bana kalırsa, Hakan Kutlu ekibi ve talebeleri, takımın kulübün isteklerini doğru zamanlama ve argümanları kullanarak belki de istenilen beklenilene yakın

noktada tutmayı başardılar.' diyerek sözlerine başlayan Özbalta, Erzurum FK maçında daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini kaydederek;

"Bizim açımızdan bu noktada saygıyı hak eden bir takıma karşı belirlenen hedef ve plana sadakatimizi odaklanmamızı, ciddiyetimizi hem savunma hem de

ofansif organizasyonlarda göstermemiz gereken arzuladığımız noktaya bir adım daha yaklaşmamıza yardımcı olacak bir karşılaşma olması açısından daha

fazla çaba göstermemiz gerekiyor. Bunun farkında olan, inanan her geçen gün üstüne koyan bir oyuncu topluluğuna sahip olmaktan son derece memnunuz. Bu bilinçle, hafta sonu karşılaşmadan inşallah istediğimiz neticeyi alabiliriz." ifadelerini kullandı.