Ahlatcı Çorum FK’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Kırmızı Siyahlı takım pazar günü Erzurumspor ile oynayacağı zorlu maçın maçınlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde tesis sahasında yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Ozan ve Geraldo dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketlerinin ardından beşe iki pas çalışması ile devam eden antrenmanın kalan bölümünde Teknik Direktör Serkan Özbalta Erzurumspor maçının taktiğini futbolculara adeta ezberletti. Rakip analizleri doğrultusunda belirlenen bu maçın oyun taktiğini sahada futbolculara uygulamalı olarak anlatan Özbalta rakibin artıları ve eksileri konusunda uygulamalı olarak bilgindirdi ve dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

Taktik çalışma sırasında sık sık oyunu durdurarak yapılmasını istedikleri konusunda futbolculara bilgiler verdi. Kırmızı Siyahlı takımda futbolcuların moralli ve neşelerinin yerinde olduğu gözlendi.

Ahlatcı Çorum FK, Erzurumspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile tamamlayacak ve yarın saban Erzurum’a hareket edecek.