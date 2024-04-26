Trendyol 1. Lig'de hafta sonu Çorum FK ile kendi sahasında karşılaşacak olan Erzurumspor FK, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

Ligde oynadığı 31 maçta aldığı 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyetle puan cetvelinde 10. sırada yer alan Erzurumspor, Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kendi tesislerinde yoğun bir tempo ile antrenmanlarını sürdüren mavi-beyazlı takımda Teknik Direktör Hakan Kutlu, ligde son viraja girerken güvenli bölgede yer almak istediklerini ifade etmişti.

Kazım Karabekir Stadyumu’nda 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 16.00’da yapılacak Erzurumspor FK - Çorum FK maçını Sarper Barış Saka yönetecek.