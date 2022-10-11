HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın pazar akşamı oynadığı Amedspor maçını 8349 biletli seyirci izlediği açıklandı.

Kırmızı Siyahlı kulübün seyirci raporuna göre maçı maratonda 2840, VİP A ve B takımında 916, Kale arkasında 3740, Aile ve B tribününde 853 olmak üzere toplam 8349 biletli taraftar maçı izledi.

Stadın koltuk sayısı ve bunların doluluk oranına bakıldığında maçı izleyen taraftar sayısı yaklaşık 12 bin civarında tahmik ediliyor. Satılan bilet 8349 olurken maçı izleyen sayısı arasındaki farkın yaklaşık 4 bin civarında olması akıllara farklı soruları getiriyor.

Bu sorulardan kurtulmak için tek çözüm ise tüm kapılara kurulacak olan turnike sistemi. Bu konuda yapımcı firmanın Ankaraspor ile oynanacak lig maçına kadar tüm turnikeleri takması bekleniyor.