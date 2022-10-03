Sivas hazırlığı sürüyor

HARUN AKKAYA

Çorum FK ligin sekizinci haftasında çarşamba günü Sivas Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını hafta sonunda yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Hafta sonunu bay geçmesi nedeni ile cumartesi sabahı yaptığı antrenmanla sürdüren kırmızı siyahlı takım dün ise saat 16’da tesis sahasında çalıştı.

Teknik Direktör Mert Nobre yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları süren Burak, Mehmet ve Atakan Cangöz katılmadı, Isırma hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra teknik heyet Sivas Belediyespor maçının taktik çalışmasını yaptırdı. Bu çalışma sırasında Teknik Direktör Mert Nobre sık sık futbolculara uyarılarda bulunarak yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi.

Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 16’da yapacağı antrenmanla Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sabah çalışıp yola çıkacaklar

Çorum FK Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın sabah saat 09.45’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı Siyahlı takımda bu antrenmanın ardından maç kafilesi saat 11’de yola çıkacak. Saat 14.30’da Sivas’da kalacağı otele yerleşecek olan Çorum FK maç saatini bekleyecek.

Sakatlar bu maçta da yok

Çorum FK’da sakatlıkları devam eden dört isim bu maçta da yoklar.

Sakatlıkları nedeni ile uzun süredir takımdan ayrı kalan Burak Çalık ve Mertcan Aşcı’nın sahalara dönmeleri bu haftada mümkün görünmüyor. Berkay Can ve Atakan Cangöz’ün ise Sivas deplasmanında olmayacağı hafta sonu Amedspor maçına yetişmelerinin mümkün olduğu öğrenildi.