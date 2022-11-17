Ulukavak sahasında sona gelindi

Ulukavak’taki Nazmi Avluca sahasında zemin yenileme ve ışıklandırma çalışmasında sona gelindi.

Zeminin sentetik yapılması ve ışıklandırma kurulması amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımına başlanan sahada yapımcı firma sona geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar beraberinde Şube Müdürleri Erdoğan Şahinci ve Rıfat Ceylan ile birlikte sahada incelemelerde bulundu.

Yapımcı firmadan çalışmalar hakkında bilgiler alan İl Müdürü Cemil Çağlar sahada çalışmaların sona geldiğini ve bir ay içinde yapımcı firmanın çalışmalarını tamamlayarak sahanın Çorum gençliğinin hizmetine sunulmasını amaçladıklarını söyledi.