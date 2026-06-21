2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam ederken gol yağmurunun yanı sıra tarihi bir olay yaşandı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci hafta maçları hız kesmeden devam ediyor. F Grubu'nda Hollanda ile İsveç, dün TSİ 20.00'de karşı karşıya geldi. Houston'daki NRG Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hollanda'nın 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hollanda gol oldu yağdı

"Portakallar"a galibiyeti getiren golleri 5 ve 17. dakikalarda Brobbey, 47 ile 54. dakikalarda Cody Gakpo ve 89. dakikada Summerville kaydetti. İsveç'in tek sayısı ise 59'da Elanga'dan geldi. Bu skorun ardından gruptaki ilk galibiyetini alan Hollanda, 4 puanla liderlik koltuğuna oturdu. İsveç ise 3 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Almanya 1-0'dan döndü

E Grubu'nda ise Almanya ile Fildişi Sahili, TSİ 23.00'te kozlarını paylaştı. Toronto'daki BMO Field'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik skorla ayrılan Almanya oldu. "Panzerler"e galibiyeti getiren golleri 68 ve 90+4. dakikalarda Deniz Undav kaydetti. Fildişi'nin tek sayısı 30. dakikada Kessie'den geldi. Bu skorun ardından Almanya puanını 6'ya yükseltti ve son 32 turunu garantiledi. Fildişi Sahili ise 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

Çuraçao'dan tarihi puan

Dünya Kupası'nda TSİ 03.00'te ise Ekvador ile Curaçao karşılaştı. Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Bu skorun ardından Ekvador, 1 puanla üçüncü sırada yer aldı. 185 bin ülke nüfusu olan Curaçao ise tarihindeki ilk Dünya Kupası puanını hanesine yazdırdı. Curaçao kalecisi Eloy Room, Ekvador karşısında yaptığı 15 kurtarışla Dünya Kupası tarihine geçti. 37 yaşındaki file bekçisi, 1966'dan bu yana uzatmaya gitmeyen bir Dünya Kupası maçında en yüksek kurtarış sayısına ulaştı.

Japonya fark attı, Tunus elendi

F Grubu'nda TSİ 07.00'de ise Tunus ile Japonya karşı karşıya geldi. Monterrey'deki BBVA Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Japonya'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Asya ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kamada, 68. dakikada Ito, 31 ve 83. dakikalarda Ueda kaydetti. Bu skorun ardından Japonya, puanını 4'e yükseltti ve grubunda üçüncü sırada yer aldı. Tunus ise puansız olarak son maçlar öncesi Dünya Kupası'na Haiti ve Türkiye'den sonra veda eden üçüncü takım oldu.