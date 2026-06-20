2026-2027 Süper Lig sezonunun başlamasına kısa süre kala fikstür heyecanı yaşanıyor.

ÇORUM FK TARAFTARLARININ FİKSTÜR HEYECANI

Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK'da da taraftarlar derbi tarihleri ile maç programlarının şekilleneceği fikstür çekiminin yapılacağı tarihi merakla bekliyor.

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu fikstür çekim tarihi henüz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmi olarak duyurulmadı.

Ancak geçmiş sezonlara bakıldığında, kura çekiminin Temmuz ayının ilk haftalarında Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilmesi beklenmektedir.