Arca Çorum FK'nın kaleci transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi. Daha önce kırmızı-siyahlıların gündeminde olduğu öne sürülen Eyüpspor'un Brezilyalı file bekçisi Marcos Felipe'nin, Çorum FK ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Gazeteci Fikret Gül'ün aktardığı bilgilere göre, 30 yaşındaki kaleci ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Marcos Felipe'nin Arca Çorum FK ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen Brezilyalı kaleci, 2025-2026 sezonunda 21 karşılaşmada görev aldı.