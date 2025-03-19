Doğru Nefes Nasıl Alınır?

Kalp atışı, kan basıncı, beden sıcaklığı gibi bazı fonksiyonlarımız ve organlarımız doğrudan denetim ve isteğimiz dışında çalışır. Solunum sistemi de buna en önemli örnektir. Her ne kadar bu sistemlere doğrudan müdahale mümkün değilse de eğitim ve egzersizlerle bu organ ve fonksiyonları kısmen ya da bütünüyle kontrol altına almak mümkündür.

Bedenimizi kontrol ederek stresle başa çıkabiliriz. Ancak bedeni kontrol altına almanın ilk şartı doğru nefes alabilmektir. Solunum sırasında istediğimiz zaman nefes alıp istediğimiz zaman ise tutmak mümkündür. Diğer yandan da nefes alıp verme işlemi beyin sapındaki bir merkez tarafından yönetilerek kandaki oksijen ve karbondioksit dengesine göre kendi kendine gerçekleşir. Doğru ve derin nefes alabilmeyi öğrenmek, gevşemeyi öğrenerek stresle başa çıkma yolunda atılan önemli bir adımdır.

Doğru nefes alabilme tüm gevşeme egzersizlerinin içinde yer almaktadır. Günlük hayatının akışı içinde uygulanması en kolay egzersizdir. Doğru ve derin nefes alarak vücuttaki damarları genişletebilir ve kan dolaşımını sağlayabiliriz. Stres tepkisi sırasında kan beden yüzeyinden çekilir. (Sıklıkla ellerde ve ayaklarda soğuma görülür.) Stres tepkileri ortaya çıktığında vücuda yayılan biyokimyasal maddeler gevşeme sırasında yer alacak olan biyokimyasal maddelere engel olur. Doğru nefes alma teknikleri sayesinde stres tepkisinin biyokimyasal tepkileri ortadan kalkar.

İyi Nefesin Özellikleri

" İyi nefes ağır, derin ve sessizdir. Nefes alışverişi denge, uyum ve ölçülü olmalıdır. İyi bir nefes yavaş olarak burundan alınmalıdır. Alınan nefes sessizdir ve akciğerin bütününü doldurarak diyaframı aşağı doğru iter.

" Doğru nefes alma tekniklerinde amaç, akciğerin tamamını kullanmaktır. Akciğer üçe bölünmüş şekilde düşünülür. Derin ve tam bir nefes diyaframı aşağı iter bu sayede akciğerin alt bölümü havayla dolar. Akciğerin orta bölümünün de hava dolmasıyla göğüs genişler ve akciğerin üst bölümü dolarak omuzlar hafifçe kalkabilir. Doğru nefes alma böylece sağlanmış olur.

" Çoğu zaman karın içerde göğüs dışarda şeklindeki duruşun doğru duruş olduğu ifade edilir. Bu duruş sırasında doğru nefes alabilmek mümkün değildir. Böyle bir duruşta diyafram akciğer boşluğunda emilim yaratacak hareketini gerçekleştiremez.

" İyi nefes alabilmek için öncelikle nefesi hissederek öğrenmek gerekir. Uygulamaya geçebilmek için sağ avuç içi göbek deliğinin hemen altına yerleştirilir. Sol el ise göğüs üzerine konulur. Diyafram harekete geçmiş şekilde nefes alınıyorsa sağ elin hareket ettiği hissedilir. Karın boşluğu yukardan gelen basınçla şişer ve sağ el dışarı doğru itilir. Bu nefes alış sağlıklı, doğru ve derin bir nefestir.

" Birçok kişi kaburga nefesi almaktadır. Kaburga nefesi, akciğerin ancak ortasına kadar dolan havanın göğüs kafesini hareket ettirmesi demektir. Eğer kaburga nefesi alınıyorsa bir önceki anlatımda yer alan pozisyonda sol el hareket edecektir.

" Bazı kişiler de akciğerin en üst bölümünün kullanılmasını sağlayan üst nefes veya köprücük nefesi almaktadır. Köprücük nefesi denilen nefesi hissetmek için sağ elin işaret parmağı sol köprücük kemiği üzerine konulur. Parmaklar aralıklı kalacak şekilde göğüs üzerine uzatılır. Nefes alındığında sağ elin serçe, yüzük ve orta parmaklarının hafifçe hareket ettiği görülür.

" Sakin ve dingin bir yaşam süren insanlar ağır ve dengeli nefes alırlar. Sinirli ve öfke yönetiminde zorlanan insanlar ise sık ve yüzeysel nefes olan köprücük kemiği nefesi alırlar. Huzursuz ve kaygılı insanlar da yüzeysel, dengesiz nefes almaktadırlar.