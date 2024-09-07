Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın suya ve toplu ulaşıma zam yapmayacakları söyledi.

Eylül Ayı Belediye Meclisi Belediye Meclisi Toplantısı’nda gündem dışı konuşma yapan Aşgın “Daha önceden söz verdiğimiz gibi suya ve toplu ulaşıma bir zam yapmıyoruz. Ekonomik zorlukların yaşandığı bu günlerde vatandaşımıza destek olmak amacıyla, almış olduğumuz karar gereği su ve toplu taşımaya zam yapmıyoruz. Sunulan hizmetlerde içme suyu ve toplu ulaşım hizmetlerinde tarifesi aynı kalacak. Kararımızın arkasındayız. Bu sayede hemşehrilerimizin bütçesine büyük bir katkı yapmış oluyoruz. Sözümüzün senet olduğu bir kez daha görülmüş oldu.” dedi.