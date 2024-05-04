Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere yarın oynanacak Urfaspor maçına tüm Çorumluları davet etti ve Sungurlu’dan maça gitmek isteyenler için belediye önünden otobüs kaldırılacağını söyledi.

Muhsin Dere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ‘Haydi Çorum'um, Haydi Sungurlu', Bu Pazar, Şanlıurfaspor ile sahamızda gerçekleştireceğimiz müsabakada, Süper Lig mücadelesini sürdüren ÇorumFK'mıza destek olmak için Sungurlu Belediyesi olarak, Passoligi olup bilet yüklemelerini gerçekleştiren vatandaşlarımız için (sınırlı sayıda) Belediyemiz önünden otobüslerimizi hareket ettireceğiz. Hep birlikte, Çorum FK'mız için tribündeki yerlerimizi alıp son düdük çalıncaya dek takımımıza destek olacağız. Birlikte başaracağız, ÇorumFK'mız Play-Off oynayacak İnşallah. 5 Mayıs Pazar, Sungurlu Belediyesi Önü, Hareket Saati 13.00’. denildi

Açıklamada detaylı bilgi için 05437630696 nolu telefon veya Sungurlu Belediyesi Facebook ve Instagram Hesaplarının takip edilmesi istendi.