Yeni Şehir Stadyumundaki dev bayrak yenilendi.

Koyu bir Çorum FK taraftarı olan aynı zamanda Teomet Kurumsal Bilgisayar Elektronik Yazılım İletişim ve Güvenlik Sistemleri ve Doğa Bilgisiyar sahibi İskender Alkan bayrağı yenilemek için gerekli başvuruyu yaptı ve 6 metreye 9 metre ebatındaki dev bayrağı Ahlatcı Çorum FK Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz’a teslim etti.

Bayrak stadyuma asıldı. İskender Alkan Çorum FK maçlarının televizyonlardan canlı yayınladığını bayrağın ihtişamına yakışır şekilde olması için yaptıkları çalışmanın sonuçlandığını belirterek kırmızı siyahlı takıma Urfaspor maçında başarılar diledi.