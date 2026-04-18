Kulüplü Genç Kızlar Voleybol grup birinciliğinde Osmancık Belediyespor üç maçınıda kazanarak birinci olarak yarı final grubuna yükselmeye hak kazandı.

15 Nisan çarşamba günü Osmancık İlçe Spor Salonunda yapılan grup birinciliğinde dört takım mücadele etti.

Osmancık Belediyespor Antrenör Ümit Gökgöz yönetiminde Beyzanur, Yaren, Fatma, Azra, Nilüfer, Naz, Gizem, Eyşan Duru, Sudenaz, Beyza, Güneş, Macide, Zeren ve Eylül’den oluşan kadrosu ile mücadele etti. Grubunda ilk maçında Tokat şampiyonu Erbaa Gençlikspor’u 3-0 ikinci maçında ise Amasya şampiyonunu yine aykı skorla 3-0 yenmeyi başardı. Son maçında dün Yozgat şampiyonu ile karşılaşan Osmancık Sultanları bu maçıda set vermeden 3-0 kazanarak grup birincisi olarak yarı final grubuna yükselmeyi bu yılda başardı.

Başarılı Antrenör Ümit Gökgöz ilk hedeflerine ulaştıklarını şimdi geçen yıl olduğunu gibi Türkiye finallerinde mücadele etmek istediklerini belirterek evlerinde oynadıkları grup maçlarında kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.