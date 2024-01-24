Sungurlu Güreş Antrenman salonuna kavuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçede yapımı süren spor tesislerinden Güreş Antrenman Salonu tamamlanarak hizmete açıldı.

İlçe futbol sahasının yanına yapılan Güreş Antrenman Salonu tamamlandıktan sonra güreşçilerin hizmetine açıldı.

İki soyunma odası bir eğitmen odası ve teknik hacim ve deponunda bulunduğu salonda Güreş antrenörü Çelebi Bayır ve sporcuları ilk antrenmana çıktılar.

Çorum Belediyespor bünyesinde grekoromen güreşde bir çok milli sporcu yetiştiren Çelebi Bayır yapılan antrenman salonu ile çok daha büyük başarılar kazanacaklarına inandığını söyledi.

Mevcut Spor Salonu içerisinde bir odada yaptıkları çalışmalar ile Çorum ve Türk güreşine bir çok milli güreşçi kazandıran Çelebi Bayır yapımı tamamlanan yeni antrenman salonu ile 7x24 çalışma imkanı bulacaklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sungurlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş da güreş antrenman salonunun ilçe gençliğinin hizmetine açıldığını diğer tesislerinde kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Yüzme havuzu inşatıda % 70 oranında tamamlandı ve önümüzdeki aylarda bu tesisinde hizmete açılacağı belirtildi.