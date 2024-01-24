U 16 ligi 7. hafta maçları sonunda A grubunda Mimar Sinan B grubunda ise Çorum Anadolu FK takımları liderliklerini sürdürdüler.

İki takım son dört hafta maçları öncesinde final grubuna yükselmeyi garantiledi.

A grubunda yedinci hafta maçlarında lider Mimar Sinan Gençlikspor, Sungurluspor deplasmanından 5-0’lık galibiyet ile dönerek yedinci maçından da üç puanla ayrılarak 21 puana yükseldi ve son üç maçlar öncesinde final grubuna yükselmeyi garantiledi.

Grupta ikincilik için mücadele eden Gençlerbirl.iği, final grubu için mücadele eden İskilipgücüspor deplasmanından 1-1 beraberlik ile dönerek ikinci sıradaki yerini korudu ve umutlarını son üç maça taşıdı.

Kültürspor ise Maviay Gençlikspor önünde farklı kazanarak umutlarını devam ettirdi.

Bu grupta sekizinci hafta maçları bugün oynanacak.

Bugünki maçlarda ilk dört sırada alan takımların birbirleri ile oynayacakları maçlar final grubuna yükselecek ikinci takımı belirlemek adına son derece kritik.

Mimar Sinan ile Gençlerbirliği, Kültürspor ile İskilipgücüspor takımları karşılaşacaklar.

B grubunda ise Anadolu FK lig ikincisi Hattuşa Gençlikspor önünde 3-0’lık net skorla kazanarak bitime iki maç kala final grubunu garantiledi.

Alaca Belediyespor ise Çorumspor’u 3-0 yendi ve ikinci galibiyetini aldı.

Grupta bugün oynanacak maçlarda Çorum Anadolu FK ile Osmancıkgücüspor karşılaşacak.

Hattuşa Gençlikspor ise Çorumspor ile puan mücadelesi verecek.