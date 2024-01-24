2019’da yaşanan salgın hastalık nedeni ile ara verilen Kıck Boks antrenmanları, yeniden başladı.

'Sungurlu’da bir savunma sporu olan Kıck Boksu devam ettirmeye çalışmaktayız' diyen Kıck Boks Antrenörü Fatih Dumlupınar yaptığı açıklamada, “2019’da Dünyada baş gösteren salgın sebebi ile ara verdiğimiz Kıck Boks antrenmanlarımıza 2023 sonu itibariyle kaldığımız yerden devam etmeye başladık” ifadelerini kullandı

Dumlupınar, “Belirli aralıklarla ve düzenli bir şekilde yapılan idmanların hem sağlık açısından hem de bilişsel, zihinsel, psikomotor gelişim açısından faydaları saymakla bitmez. Gelişen teknoloji ile birlikte insanların yeteri kadar aktivite yapamadığı ve bunun sonucunda da sağlık acısından problemlerin daha da fazla baş gösterdiği bilim adamları ve hekimler tarafından devamlı dile getirilmektedir” dedi.

Bizler de bu gerçeğin bilincinde olarak 2004 yılında Kıck Boks Çorum il temsilcimiz Aydın Fırat hocamızın gayretleri ile başlatmış olduğu bu yolda, küçük, büyük, genç demeden; merak ve ilgisi olan her bireye bünyemizde yer vermeye çalışmaktayız” diye konuştu.

Salgın sonrası beklemediğimiz bir yoğunluk bizi mutlu etti diyen Dumlupınar açıklamasına şöyle devam etti; “Daha çok genç bireyler tarafından gösterilen ilgi Sungurlu’da Kıck Boks’a ihtiyacın olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oldu. İmkân olarak bu ilgiyi tam anlamıyla karşılayamasak da, şartların elverdiği ölçüde bu spora hizmet etmeye devam etmekteyiz. Kıck boks antrenörü olarak bu ihtiyacı karşılamaya çalışmanın mutluluğu içindeyim. Bu güne kadar birçok öğrencimizin yetişmesinde ve başarılı olmasında imkânlarımızı sonuna kadar kullandık. Sporcularımızın gayretlerine şahit oldukça daha da fazlasını yapmanın sorumluluğunu taşımaktayım. Bu sorumluluğu paylaşmak adına maddi ve manevi desteğini esirgemeyecek büyüklerimizin de ilgilerini bekliyoruz. İleriki dönemlerde de açılacak olan kurslarımıza küçüğümüzden büyüğüne kadar her bireyimizi bu sporu yapmaya davet ediyoruz."