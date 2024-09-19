Çorum Sungurlu’da Kaymakam Mutlu Köksal başkanlığında "Okul Güvenliği" konulu toplantı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Mutlu Köksal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Murat Can Kantaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci ve okul müdürleri katıldı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılında Sungurlu ilçe genelinde güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim ortamı sağlamak amacıyla okullar ile yakın çevrelerinde alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıda ilçe genelinde yoğun şekilde sürdürülen uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede okul çevrelerinde alınan önlemlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi, önleyici kolluk kapsamında alınan tedbirlerin arttırılması, öğrenci servislerinin denetlenmesi gibi güvenlik için önem ifade eden konular ele alındı.

Kaymakam Köksal, kurumların koordineli çalışmalarının önemine değinerek, okul güvenliği konusunda eğitim camiasında varsa eksikliklerin tespit edilerek, bir an evvel giderilmesi için azami gayretin göstermesi gerektiğine vurgu yaptı.

Toplantı, soru cevap ve taleplerin sunulması ile sona erdi.