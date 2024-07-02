Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur’an kurslarında açılan ve milyonlarca öğrenciye hitap eden Yaz Kur’an Kursları bu yıl 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Sungurlu'da da başladı.

Yaz Kur’an Kursları ile ilgili bilgi veren Sungurlu İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, "Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerin öğretildiği kurslarımız, yaz tatilinde çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat eğitimi sunmakta olup öğrenme düzeylerine ve gelişim evrelerine uygun olarak temel düzeyde bilgi, bilinç ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir. Dini eğitimin yanında değerler eğitimi ile sorumluluk, fedakârlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi, empati kurma gibi değerlerin geliştirilmesi de amaçlanan kurslarımızda öğrencilerimiz aynı zamanda sosyal, kültürel faaliyetler ve sportif etkinliklerle de desteklenmektedir" dedi.

Müftü Eroğlu, "Bu tertemiz yürekli çocuklarımız ve gençlerimize öyle bir Yaz Kur'an Kursu yaşatalım ki hayatları boyunca unutamayacakları bir hatıraları olsun" diyerek öğrencileri kurslara davet etti.