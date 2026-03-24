Sungurlu Belediyesi, itfaiye hizmetlerini güçlendirmek amacıyla araç filosuna yeni bir araç daha ekledi.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, Türkiye Belediyeler Birliği hibesiyle belediyeye kazandırılan yeni itfaiye aracının hizmete alındığını açıkladı.

Başkan Muhsin Dere yaptığı açıklamada, belediyenin araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, Otokar marka çok amaçlı itfaiye aracının Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kullanılacağını söyledi.

Dere, “Araç filomuzu güçlendiriyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği hibesiyle Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kullanılacak Otokar marka çok amaçlı itfaiye aracını araç filomuza kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimize ve Sungurlu’muza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)