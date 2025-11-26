Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette ilçenin 2026 bütçesi, sanayi ve OSB yatırımları, konut projeleri, alt yapı çalışmaları ve su–baraj projeleri ele alındı.

Başkan Dere, Sungurlu’nun artık tarım ve leblebi odaklı bir ilçe olmaktan çıkıp sanayi, üretim ve yerleşim merkezi hâline geldiğini, 2026’dan itibaren göç alan bir şehir yapısına doğru ilerlediğini söyledi.

2026 BÜTÇESİ 2,1 MİLYAR TL

Dere, 2026 mali yılı için tahmini gelir ve gider bütçesinin 2 milyar 100 milyon TL olarak öngörüldüğünü açıkladı. Bu bütçe ile ilçenin sanayi, altyapı ve yaşam kalitesini artıracak projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

SANAYİ VE OSB VURGUSU

Dere, Sungurlu’nun sanayi potansiyelinin çok büyük olduğunu ifade ederek, OSB’nin genişletilmesi ve protokol onay sürecinin hızlanmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi. Ayrıca savunma sanayine yönelerek ilçeyi yeni üretim eksenine taşıma planlarını paylaştı.

ALTYAPI VE YAŞAM KALİTESİ ÇALIŞMALARI

Başkan Dere, su kuyuları, yeni beton santrali ve park yenilemeleri ile ilçenin yaşam standartlarını yükselttiklerini vurguladı. “6 ayda yaptığımız yatırımlar, geçmiş 10 yılın yatırımlarından daha fazla oldu” dedi.

KONUT PROJELERİ VE GÖÇ DENGESİ

700 konutluk toplu konut yatırımlarında temel atma törenlerine katıldıklarını belirten Dere, Sungurlu’nun artık göç eden değil, göç alan bir ilçe olma yolunda ilerlediğini söyledi.

SU VE BARAJ PROJELERİ

DSİ ile yapılan görüşmelerde baraj ve gölet projeleri, içme suyu arıtma tesisi, isale hattı ve dere ıslahı çalışmalarının planlarının netleştirildiğini aktaran Dere, Diği Göleti çevresinde rekreasyon ve yürüyüş alanları oluşturulacağını açıkladı. Ayrıca 122 kilometrelik su hattının yenilendiğini ve ilçeye 5.000 m³’lük yeni su deposu inşa edildiğini duyurdu.

(Haber Merkezii)