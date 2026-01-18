Sungurlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürbüz, önceki dönem Meclis Üyesi Hasan Kartaler ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Sungurlu Ticaret Borsası’nın yürüttüğü çalışmalar, devam eden projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Sungurlu ve çevresinin tarım, ticaret ve hayvancılık alanındaki mevcut durumu ele alınarak, bölge ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak konular değerlendirildi.