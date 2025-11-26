Futbol Federasyonu tarafından U 14 milli takım havuzuna sporcu belirlemek için düzenlenen bölge karmalarında mücadele edecek takımı belirlemek için Çorum ile Samsun U 14 karmaları dün Samsun’da karşılaştı.

Samsunspor tesislerinde yapılan maça iki ilin takımıda iki yarıda iki farklı takımla çıktı. Teknik Direktörlüğünü Nurettin Kabalak’ın yaptığı Çorum karması maçta 1. DEVRE: Harun Uysal, Talha Ezgi, Ali Emir Duaca, Hayati Yaylı, Ahmet Melih Savaş, Ahmet Karadaş, Kaan Koldaş Kayra Yıldırım, Emir Tığlı, M. Eren Korkmaz, Hamza Uysal.

2. DEVRE: Ege Yağız Biçer, Enes Koçyiğit, M. Eren Şhin, Ali Emir Duacı, Kaan Işık, Gazi Efe Ünsal, Cevdet Eymen Gül, Çınar Coşkun, Yusuf Demir, Ali Özdemir, Kaan Koldaş’lı kadrosu ile mücadele etti.

Denk iki takımın mücadelesi sahne olan maçta Çorum karması daha fazla gol pozisyonu üretti ancak son vuruşlarda başarı olamadı ve iki devre maçıda 0-0 beraberlik ile sona erdi.

Maçın ardından Samsunspor tesislerinde yemek ikramı sonrası Çorum takımı geri döndü. Takım antrenörü Nurettin Kabalak, milli takım havuzuna alınacak isimleri belirlemek için düzenlenen maçın futbolcuların gelişimi için son derece faydalı olduğunu söyledi. Maçı Futbol Federasyonu U 14 milli takım teknik heyetinden isimlerde izlediler ve futbolcularla ilgili bilgiler aldılar.

Çorum U 14 karmasını Samsun karması ile yaptığı maçta Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan da yalnız bırakmadı.