Çorum FK’da 2026-2027 sezonu öncesinde yeni yönetim yapılanması kapsamında Kulüp Basın Sözcülüğü görevine getirilen Gökhan Kerman, basın mensuplarına yönelik bir açıklama yayımladı.

Kerman, kulüp ile medya kuruluşları arasında güçlü bir iletişim ağı oluşturacaklarını belirterek, yeni sezonda iş birliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

Kulüp yönetiminin kendisine tevdi ettiği görevi büyük bir sorumlulukla üstlendiğini belirten Gökhan Kerman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“2026-2027 sezonu itibarıyla Çorum FK Yönetim Kurulu tarafından tarafıma Kulüp Basın Sözcülüğü görevi tevdi edilmiştir. Bundan sonraki süreçte kulübümüz adına yapılacak resmi açıklamalar, bilgilendirmeler ve medya iletişim faaliyetlerinde sizlerle yakın iş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyacağım.”

Çorum FK’nın Türk futbolunun en üst liginde mücadele edecek olmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Kerman, kulübün bu noktaya gelmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Kerman, açıklamasında, “Türk futbolunun en üst liginde mücadele edecek olan Çorum FK’mızın bu seviyeye ulaşmasında büyük emekleri bulunan Kulüp Başkanımız Savaş Balçık’a, yönetim kurulu üyelerimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve büyük Çorum FK taraftarına teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde iletişim çalışmalarına büyük önem vereceklerini belirten Gökhan Kerman, ortak hedeflerinin Çorum FK’nın başarılarını sadece sahada değil, iletişim alanında da en doğru şekilde kamuoyuna yansıtmak olduğunu söyledi.

Kerman, “Ortak hedefimiz; Çorum FK’nın başarılarını sahada olduğu kadar iletişim alanında da en doğru şekilde kamuoyuna aktarmak, kulübümüz ile basınımız arasındaki güçlü iş birliğini daha da geliştirmektir.” dedi.

“ÇORUMUMUZU EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ”

Açıklamasının sonunda basın mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Çorum FK Basın Sözcüsü Gökhan Kerman, yeni sezon için birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Şimdiden göstereceğiniz ilgi ve katkılar için teşekkür ediyor, hep birlikte Çorumumuzu en iyi şekilde temsil edeceğimiz başarılı bir sezon diliyorum.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.