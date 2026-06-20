Tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükselen ve iddialı bir takım kurmak isteyen Arca Çorum FK'da hemen hemen her gün bir transfer ismi çıkıyor.

Ulusal spor gazeteleri transfer haberlerinde Çorum FK'nın ismi öne çıkıyor.

Başkan Savaş Balçık transfer haberlerini yalanlasa da spor gazeteleri yine Çorum FK ile ilgili transfer haberlerini duyurmaya devam ediyor.

Son olarak Çorum FK'nın Karabağ forması giyen Marko Jankovic ile ilgilendiği iddia edildi.

Ulusal basında yer alan habere göre, Olympiakos, OFK Beograd, NK Maribor, Partizan, Spal, Crotone, Jerusalem, Hapoel Tel Aviv ve son olarak Karabağ forması giyen Jankovic'in Çorum FK ile görüştüğü belirtildi.

2025-2026 sezonunda 44 maça çıkan Jankovic, bu maçların 13'ünde Şampiyonlar Ligi Elemeleri (4) ve Şampiyonlar Ligi'nde (9) görev yaptı.