Türkiye Futbol Federasyonu, 10+4 yabancı kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, gündemdeki yabancı kuralı tartışmalarının ardından yeni bir açıklama yaptı.

TFF, yabancı kuralının daha önce açıklandığı şekilde devam edeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.

Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır."