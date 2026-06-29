Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'da yeni teknik direktör açıklandı. İstanbul temsilcisi, Özhan Pulat'ı göreve getirdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da yeni sezon öncesi teknik direktör planlaması netleşti. Eflatun-sarılı kulüp, Atilla Gerin ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Özhan Pulat'ın getirildiğini açıkladı.
HATAYSPOR'DA GÖREV YAPMIŞTI
Özhan Pulat, teknik direktörlük kariyerine Süper Lig'de adım atmıştı. Genç çalıştırıcı, Volkan Demirel'in görevinden istifa etmesinin ardından Hatayspor'un başına geçerek kariyerinin ilk birinci adamlık deneyimini yaşamıştı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet