Milli Suriye Ordusu sırasıyla; Halep, İdlib, Hama, Humus ve son olarak Şam'ı da rejim güçlerinden alarak, yönetimi ele geçirdi. 53 yıllık Esad yönetimi resmi olarak bitmiş durumda. Suriye Milli Ordusu kazandıkları bölgelerde mezhep birliği yaparak Adalet ve Düzen anlayışıyla yeni sürece girmek istiyor. Aynı zamanda topraklarından ayrılmak zorunda kalan vatandaşları da, ülkelerine geri dönmelerini için altyapı ve çalışmaları hızlanacak. Bu sürecin başrol oyuncusu ise Türkiye olacak.

Türkiye'nin bölgedeki yeni harekatları ve süreci nasıl takip edeceği noktasında, tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğr. Gör. Yeliz Albayrak; Türkiye hem masada hem de sahada etkin bir rol oynayacak diyerek çarpıcı mesajlar verdi.

İşte röportajın detayları...

DOHA'DAKİ GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN ESAD TAMAMEN ÇEKİLDİ!

61 yılık BAAS Rejiminin bugün sonuna geldik. Esad ailesinin faaliyetlerini ve bölgede yaptıkları katliamları herkes biliyor.1970 yılında da babası Hafız Esad gelmişti iktidara.

Babasına da Hama’da yaptıklarından dolayı Hama kasabı derlerdi. Beşar Esad ise Suriye’nin tamamen dağılmasını sağlayan kişi oldu. Milyonlarca Suriyeli vatandaşı topraklarından etti. Bugün itibariyle 53 yıllık Esad dönemi bitti.

Doha’daki görüşmelerin ardından Esad artık tamamen çekildi. Çok da fazla direnemedi. Dün geceden beri çeşitli yerlerden yardım bekliyordu ama beklediği yardım da gelmedi. Esad artık yeni kurulacak masada olmayacak.

Tabi kendisi görevini bırakmak istemiyordu ve seçime gidilmesini istiyordu. Ama muhaliflerin ve Esad’ı istemeyen bütün Suriye halkının hep bir araya gelmesiyle büyüyen hareket, Suriye’nin yeniden şekillenmesini sağladı.

YENİ SÜRECİN ADI: ADALET VE DÜZEN

Esad rejimine karşı birleşen tüm muhalif gruplar; yeni kurulacak siyasi düzen için masada da beraber olacaklar. Tüm muhalif grupların yeni düzendeki mottosu ise Adalet ve Düzen olacak.

Yeni kurulacak sistemde hiçbir şekilde mezhep ve etnik köken ayrılması yapılmayacak. Bu masada İran, Rusya, Suriye Milli Ordusu ve Türkiye olacak. Tabi Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan; sürecin en başından beri Suriye’de herhangi bir bölünmenin olmaması ve toprak bütünlüğünün sağlanması yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYESİZ BİR OLUŞUM YAPILMAYACAK!

Türkiye tüm bu süreç yaşanırken, terörle mücadeleye devam edecek. Özellikle Fırat’ın doğusunda PKK/YPG gibi örgütlerin herhangi bir faaliyetlerine müsaade etmemek için, bölgeyi terörden temizlemeye devam edecek. Türkiye bu süreçte yeni harekatlar da yapabilir. Doha’da olduğu gibi yeni gelişmeler yaşanırken de yeni bir süreç kurulurken de Türkiyesiz bir adım atılmayacak.

Türkiye, Suriye’deki muhalif güçlerin birbirinden ayrılmaması için ve mültecilerin ülkelerine dönmesi için çalışmalar yapacak. Suriye’nin yeniden yapılandırılması ve altyapısı ile ilgili sorunları da Türkiye giderecek.