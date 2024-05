Haber aldım ki, şiir istemişsin benden / Ben seni bir şiire mahkûm edemem ki / Zaten bütün şiirlerimin müsebbibi sen

*

Ya hemhal ol benimle / Ya da bir yol bul kendine / Bakıyorum da geçen ömrüme / Gelecek de diyor, muhtemel nafile

*

İlk kez bakarsın ayrı / Son kez bakarsın ayrı / Ne kadar zaman geçtiyse gayrı / Çöz bakalım çözebilirsen, arada ki farkı

*

Hazırda çayın, kahven varsa / Canın sıkkın, başın da darsa / Gönlün iki kelam arzularsa / Davet et, hemen gelelim dostum / Hüznü edebiyata verelim dostum

*

Dünyada çocuklar savaş oyunu oynar / İstemez kimse düşman rolüne girmeyi / Çünkü zülüm edip de Filistin'e, Gazze'ye / Sonra kör bir kurşunla, it gibi gebermeyi

*

Bakma öyle sağa sola / Ufkun olsun yukarılarda / Daim çok çalış ve çabala / Sakın başka bir yol arama / Hedeflerine kısadan varmaya / Zaten zevki de olmaz da

*

İnsanoğlu, et ve kemikten ibaret / Yaşasa yaşasa, doksan yüz yıl nihayet / Sonunda Azrail'den gelirse resen davet / Sana da düşer, kuzu kuz mecburen icabet

*

Şiirler yazılır okunmak için / Şiirler okunur dokunmak için / Sorma, neden, nasıl, niye, niçin? / Şiir işte, gereklidir, yaşamak için

*

Gel hele gel otur şuraya / İki lafın belini kıralım azıcık / Sakın siyaset atma ortaya / Dostça sohbette bulunak / Biz küstük birbirimize / Onlar ise oturmuş diz dize / Hâlbuki hepimiz aynı gemide

*

Gel oturalım, Kızılırmak kenarına / Ihlamur altında ki, kuytu masaya / Hasbihal edelim, aşağıdan yukarıya / Yukarıdan aşağıya, sağdan sola / Alalım dünyayı avuçlarımıza / Yaşanmasın artık, hiçbir facia / Ağlamasın, anneler, babalar, nineler / Ve çocuklar ölmesin, daha doymadan dünyaya

*

Müslüman da; iman mükemmel / İbadet ise bir nebze olsun yeter / Ya günlük muamelat, küllün beter / O da Müslümana vebal olarak yeter.

*

Hem bağlıyorsun bizi kendine / Hem de sahip çıkamıyorsun bize / Ahirde teslim ediyorsun Azrail'in eline / Gülsek mi ağlasak mı bilmem / Acınacak şu garip halimize / Ağlamak ve anlamak gerek bence / Ya sizce?

*

Nice hastalar bekler iken ölümü / Refakatçiler keser Azrail'in önünü / Çöz çözebilirsen bu kör düğümü

*

Yorgunluk mu, bir bardak çayla geçer / Ya kırgınlık, bazen hızını alamaz mezara geçer

*

Kalmıyor geriye hoş bir sedadan başka bir şey // Ne kadar yaşasan yaşa sadece beyaz kefen her şey