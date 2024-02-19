Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçilerimiz madalyaları toplamaya devam ediyor.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kiloda Feyzullah Aktürk ve 125 kiloda Taha Akgül, rakiplerini bir bir mağlup ederek Avrupa şampiyonu ünvanını aldı.

Üst üste 3. şampiyonluğunu aldı

Serbest stil 92 kilo finalinde, Feyzullah ile Slovakya'dan Boris Makoev karşı karşıya geldi.

Feyzullah, rakibini 8-0 mağlup ederek art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Taha, 11. Avrupa şampiyonluğunu aldı

Öte yandan milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.

Minderden 5-4 galip ayrılan Taha, peş peşe 4'üncü, toplamda 11'inci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.