10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya gelen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Şeker Fabrikası yöneticilerinin şeker pancarı eken çiftçileri 'şeker pancarı ektirmemekle' tehdit ettiğini iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde Alaca'da bir çiftçi şeker pancarının tarlada çürümeye terk edildiğini ve Şeker Fabrikası'nın ürünleri almadığını belirterek, gazetemiz aracılığıyla sorunlarını dile getirmişti. Konunun kamuoyuna yansımasının ardından Alaca'da çiftçiyi tarlasında ziyaret ettiğini belirten Tahtasız, o gürüşmeden sonra Şeker Fabrikası yöneticilerinin çiftçiyi bir daha şeker pancarı ekmemekle tehdit ettiğini öne sürdü.

'SEN KİMSİN?'

Tahtasız; "Çorum halkı beni nereye çağırırsa ben oraya gelmekle mükellefim. Sen çiftçiye üret demişsin, sen bu çiftçiye pancarı sök bir hafta sonra alacağım demişsin ama zamanında almamışsın. Sen bu konu basına yansıdı, milletvekili gündeme taşıdı diye çiftçiyi tehdit ediyorlar. Sana şeker pancarı ektirmeyeceğim diye. Sen kimsin? Senin haddine değil ki. Şeker fabrikasından yetkililer beni aradı beni tehdit ediyorlar dedi çiftçimiz. Önümüzdeki yıl böyle bir tehditle şeker pancarı ektirmeyecek bir babayiğit varsa görelim dedim. Ben milletvekili olarak çiftçimizin yanındayım." ifadelerini kullandı.