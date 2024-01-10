10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Çorum'da görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile bir araya gelen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP'nin adayı kim o olacağına ilişkin bir değerlendirmede bulundu ve Ticaret ve Sanayi Odaı Başkanı Çetin Başaranhıncal'ın 'CHP'den Belediye Başkanı adayı olacağı' iddiasına ilişkin açıklamalarda bulunarak; "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Çorum’da halkımıza daha iyi hizmet verebilmek adına il başkanımız, ilçe başkanımız ve örgütlerimizle birlikte genel merkezimiz nezdinde yaptığımız görüşmeler doğrultusunda Çorum’u daha iyi kimle yönetebiliriz, daha iyi kimle Çorum’a hizmet verebiliriz anlamında sık eleyip, sık dokuyoruz. Kişiler gelip geçicidir. Kalıcı olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Çetin Başaranhıncal arkadaşımız çok değerli bir işadamıdır ve benimde lise yıllarından çok samimi olduğum bir arkadaşımdır. Tabi ki kendisinin görüşü alınmıştır ama bu anlamda bir kararı yoktur. O kararı kendisi verirse, hangi siyasi partide karar kılarsa başımızın gözü üstündedir. Adaylık görüşmelerimiz devam ediyor. Parti meclisimizin, il ve ilçe örgütlerimizin alacağı karar doğrultusunda ayın 15’inden sonra bir netlik kazacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu

GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Tahtasız; "Vatandaşımız bakacak listelere. Belediye başkan adaylarına bakacak, meclis adaylarına bakacak. Hangi parti daha kucaklayacağı, hangi parti Çorum’a daha çok hizmet edebilecekse o anlamda tercihini yapacaktır. Biz Çorum’u daha kapsayıcı, bu seçimleri nasıl kazanabiliriz? Hangi adayla oyumuzu artırarak seçimi kazanabiliriz? Onun derdindeyiz. Çorum’a kimle daha iyi hizmet edeceksek o arkadaşla yola çıkacağımıza inancımız tam. Bu anlamda da görüşmelerimiz devam ediyor." dedi

ÖN SEÇİM Mİ OLACAK YOKSA ATAMA MI?

CHP'nin Çorum Belediye Başkanı adayının ön seçimle yoksa atamayla mı olacak şeklindeki sorusuna da cevap veren Tahtasız; "Bu süreç delege ile olacak bir seçimdi ama merkezde bizim 9 bin civarında üyemiz var. Bizde eğer seçim olacaksa üyemizle olsun diye il başkanımız, ilçe başkanımız ve yönetici arkadaşlarımızla tüm üyelerimizin fikri alınması kanaatindeyiz. Bu konuda yine il ve ilçe başkanlarımız bir toplantı yapacak ve akabinde parti meclisine bir karar sunacak. Önümüzdeki hafta ise büyük ihtimalle ön seçim mi olur, atamamı ile olur, yoksa merkez yoklaması ve anketle mi olur bu konuda doğru karar vermek adına biraz daha sabırla bekliyoruz." ifadelerini kullandı