Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM’de görüşülen ve kabul edilen Tüketiciyi Koruma Kanunu üzerine Genel Kurul’da söz aldı.

Kabul edilen kanun teklifinin özellikle çok uluslu şirketleri koruma kanunu olduğunu iddia eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Tüketiciyi, üreticiyi, esnafımızı, işçiyi, çiftçiyi, emekliyi, gençlerimizi, çocuklarımızı ve bebeklerimizi Anayasa'yı tanımayan, hak, hukuk, adalet ve liyakatten uzak AK Parti iktidarından korumak lazım” dedi.

Konuşmasında iktidarı eleştiren ve ülkenin 23 yılda geldiği durumu özetleyen Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Yirmi üç yıllık AKP iktidarında ülkemiz sağlıkta öyle bir rant döneminden geçiyor ki sağlığını korumak isteyen hastaneye gidiyor, sağlığından oluyor ya da gözlerini para hırsı bürüyen vicdansızlar tarafından öldürülüyor. Öylesine bir çürümüşlükle karşı karşıyayız ki ülkeyi yönetemez hâle gelmiş iktidar freni patlamış kamyon gibi çoluk çocuk demeden herkesi ezip geçiyor. Halkımızın bu iktidar dönemine kadar devletin malı olarak kullandığı köprüler, yollar, hava alanları ve hastanelerin hepsi bu iktidar döneminde bir rant kaynağına döndü. Para hırsı, zenginlik hırsı bir virüs gibi toplumu sardı. Para için işlenen cinayetler, milyon dolarlık vurgunlar, adrese teslim ballı ihaleler, yargıya verilen talimatlar, Gazze'ye bombalar yağarken İsrail'e yük taşıyan gemicikler ve para için öldürülen bebekler; diğer tarafta ise ay sonunu getiremeyen çalışan gariban halk, emekliler ve asgari ücretliler.”

Tüketiciyi en başta fakir halktan vergi alıp bir avuç zenginin vergi borcunu silen, ülkeyi faiz batağına sokarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek faizini ödeyen, ekonomiyi rayından çıkaran, sağlıktan eğitime kadar elini attığı her ne varsa çürüten, kokutan AKP iktidarından bu halkı korumak gerektiğini ifade eden Tahtasız, “Bir eli yağda bir eli balda olan iktidara, güzel ülkemizi kokuşmuşluğa, çürümüşlüğe iten iktidara sesleniyorum” dedi.

Tahtasız konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

“Siz 8 bin lira kazanmak için özel hastaneleri suç yuvası hâline getiren çetelerden bebeklerimizi koruyabildiniz mi? Tüketiciyi nasıl koruyacaksınız? Siz Narin'i, Sılayı, İkbal'i, Ayşenur'u ve iktidarınız döneminde öldürülen binlerce kadınımızı koruyabildiniz mi? Siz ülkemizi mülteci akınından koruyabildiniz mi? Tüketiciyi korumak mı istiyorsunuz; önce tüketiciyi enflasyona ve faize ezdirmeyin. Çiftçiyi korumak mı istiyorsunuz; taban fiyatlarını piyasa koşullarına, maliyete göre açıklayın, girdi maliyetlerini düşürün, ürün planlaması yapın, destekleri artırın. Esnafımızı korumak mı istiyorsunuz; kredi faizlerini indirin, Bağ-Kur primlerini düşürün, 7200 prim gün sözünüzü yerine getirin. Emekliyi korumak mı istiyorsunuz; en düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitleyin, asgari ücreti de 30 bin lira olarak belirleyin. Gençleri korumak mı istiyorsunuz; her ilimizde üniversite açacağınıza, eğitimin kalitesini düşürmek yerine her ile fabrika açın ve gençlerimize iş yaratın. Çocukları ve bebeklerimizi korumak istiyorsanız önce çocukların can güvenliğini sağlayın, hastanelerde bebekleri öldürenlerin hesabını çete elemanlarından bunlara göz yuman, bakanından bürokratına kadar herkesten hesap sorun, istifa mekanizmasını çalıştırın. Engelli vatandaşlarımızı korumak istiyorsanız yasal zorunluluğa karşın boş bıraktığınız engelli kadrolarına atama yapın, üniversitelere engellilere yönelik bölümler açın. Kadınlarımızı korumak istiyorsanız usulsüz olarak iptal ettiğiniz İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden getirin. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak istiyorsanız yedi sekiz ay sonra verilen MR, ultrason sıralarına çözüm bulun, hastanelere yeteri kadar uzman doktor atayın, yoğun bakımda yer bulamayan vatandaşımızın derdine derman olun; epilepsi, SMA ve kanser tedavisinde bulunmayan ilaçları sağlayın. Vatandaş neyi var neyi yok satarak ithal ilaçlara ulaşmaya çalışıyor, sağlık ocaklarında aşı bulunmuyor, bu ayıba son verin.”